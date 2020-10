Coronavirus, scatta il coprifuoco in Campania: stop alle attività dalle 23 alle 5 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza regionale per contenere i contagi di Coronavirus. “Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 23 ottobre e fino al 13 novembre 2020 e comunque fino all’adozione di un prossimo DPCM – si legge – è fatto obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore Giunta Regionale della Campania 23 alle ore 5 del giorno successivo. Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle attività indicate al primo periodo sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il governatore dellaVincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza regionale per contenere i contagi di. “Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 23 ottobre e fino al 13 novembre 2020 e comunque fino all’adozione di un prossimo DPCM – si legge – è fatto obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dore Giunta Regionale della23ore 5 del giorno successivo. Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle attività indicate al primo periodo sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore ...

Bologna, 22 ottobre 2020 - E' risultata positiva al Coronavirus una delle spettatrice dello spettacolo Classe 2020 andato in scena il 16 ottobre scorso a Teatri di Vita. Nei giorni scorsi, ...

Dalle 23 scatta il divieto di spostamento fino alle 5 se non motivato da esigenze lavorative, ragioni di necessità o urgenza oppure di salute. Sarà comunque sempre consentito fare rientro nel ...

