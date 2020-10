Coronavirus: Sala, 'no a sola didattica a distanza per superiori in Lombardia, rivedere norma' (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ott. (Adnkronos) - La didattica solamente a distanza per le scuole superiori "in questo momento non ha senso. Bisogna alternare didattica a distanza e presenza nelle scuole". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo a Rtl 102.5 dopo l'ordinanza di ieri della Regione Lombardia. "Siamo totalmente contrari alla sola didattica distanza per le superiori. I ragazzi hanno il diritto di stare a scuola, con buon senso, perché un po' di alternanza ci sta, ma abbiamo appena riaperto e non si può richiudere adesso". La scuola, ha continuato Sala, "deve essere l'ultima a chiudere. Oggi abbiamo un incontro video alle 13 fra i sindaci ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ott. (Adnkronos) - Lamente aper le scuole"in questo momento non ha senso. Bisogna alternaree presenza nelle scuole". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe, intervenendo a Rtl 102.5 dopo l'ordinanza di ieri della Regione. "Siamo totalmente contrari allaper le. I ragazzi hanno il diritto di stare a scuola, con buon senso, perché un po' di alternanza ci sta, ma abbiamo appena riaperto e non si può richiudere adesso". La scuola, ha continuato, "deve essere l'ultima a chiudere. Oggi abbiamo un incontro video alle 13 fra i sindaci ...

