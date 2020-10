Coronavirus, Roma dice stop alla movida: nel weekend tutti a casa alle 21 (Di giovedì 22 ottobre 2020) La regione Lazio chiude a tutti a partire da domani tra le 24 e le 5 del mattino, la Raggi per Roma fa ancora di più. stop movida dalle 21Trenta giorni di coprifuoco in tutto il Lazio a partire da venerdì 23 ottobre. Lo stop è dalle 24 alle 5. Il governatore Nicola Zingaretti ha già firmato la stessa ordinanza che avevano preso poche ore prima Lombardia e Campania. Si potrà uscire soltanto per motivi di lavoro o di urgenza, come nel primo lockdown e le comprovate esigenze dovranno essere documentate sul nuovo modello di autocertificazione. Un coprifuoco in piena regola, anche se il termine è forte e non piace. Neesuno che non ne abbia i requisiti documentati e controllati, potrà dunque ... Leggi su chenews (Di giovedì 22 ottobre 2020) La regione Lazio chiude aa partire da domani tra le 24 e le 5 del mattino, la Raggi perfa ancora di più.21Trenta giorni di coprifuoco in tutto il Lazio a partire da venerdì 23 ottobre. Loè d245. Il governatore Nicola Zingaretti ha già firmato la stessa ordinanza che avevano preso poche ore prima Lombardia e Campania. Si potrà uscire soltanto per motivi di lavoro o di urgenza, come nel primo lockdown e le comprovate esigenze dovranno essere documentate sul nuovo modello di autocertificazione. Un coprifuoco in piena regola, anche se il termine è forte e non piace. Neesuno che non ne abbia i requisiti documentati e controllati, potrà dunque ...

