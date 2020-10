Coronavirus | Ricciardi | “Oggi andamento esponenziale perché non si è agito 2 settimane fa Politica in ritardo ovunque | non solo in Italia”

(Di giovedì 22 ottobre 2020) “Non avendo fatto quello che avremmo dovuto fare duefa, ci troviamo di fronte a un“. Sono le parole di Walter, professore di igiene all’Università Cattolica e consigliere del ministro della salute Roberto Speranza, che, durante la presentazione online del Festival della Salute globale, che si terrà dal 9 al 15 novembre, ha commentato il trend di contagi da Covid, portando ad esempio le sue parole di 15 giorni fa. Il contagio, sottolinea, “non lo portano i metronotte, ma le masse di persone che si addensano nei trasporti o nei locali”. “Nelle aree metropolitane c’è un indice di trasmissione del 2.3, significa che il raddoppio dei casi può avvenire di giorno in giorno, come ...

Ricciardi: proposti stop mirati in regioni con Rt sopra 1. 'Scuole aperte. Chiusi esercizi commerciali. #Ricciardi: "#Napoli diventi zona rossa prima possibile. Napoli-AZ? Le autorità sportive devono adeguarsi"

Coronavirus, i colleghi di Ricciardi chiedono interventi mirati per combattere l’emergenza. (Leggilo.org) E, come insegna la storia di precedenti epidemie, quando non riesci a contenere devi mitigare, ...Intervenuto in un webinar al Policlinico Gemelli, Walter Ricciardi ritiene inefficace la misura del coprifuoco adottata dalla Lombardia, indicando misure ancora più restrittive per evitare un lockdown ...