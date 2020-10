Coronavirus, perché il Governo non è pronto per la seconda ondata (Di giovedì 22 ottobre 2020) La curva dei contagi continua a crescere e il Governo si mostra sempre più impreparato per affrontare la seconda ondata di Coronavirus. Tre mesi. È stato questo il tempo a disposizione del Governo per prepararsi alla seconda ondata di Coronavirus. Tutta l’estate: giugno, luglio e agosto. Eppure solo ora che i contagi hanno ricominciato a … L'articolo Coronavirus, perché il Governo non è pronto per la seconda ondata proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 22 ottobre 2020) La curva dei contagi continua a crescere e ilsi mostra sempre più impreparato per affrontare ladi. Tre mesi. È stato questo il tempo a disposizione delper prepararsi alladi. Tutta l’estate: giugno, luglio e agosto. Eppure solo ora che i contagi hanno ricominciato a … L'articolo, perché ilnon èper laproviene da www.meteoweek.com.

Open_gol : Il volontario del vaccino AstraZeneca/Oxford aveva ricevuto il placebo. Spieghiamo ancora una volta come funziona l… - RobertoBurioni : Paolo Giordano, forse proprio perché non è un medico ma un fisico, è una delle voci più lucide su questa pandemia. - VittorioSgarbi : “E poi bisogna respingere i terroristi della comunicazione, chi alimenta scenari inquietanti distribuiti a fini di… - fremo03893514 : RT @intuslegens: Più contagi? No, più positivi. Più malati? No, quasi il 100% sani. Più ricoveri? Sì, gente spaventata da un po' di febbre.… - Ilsognatore13 : RT @intuslegens: Più contagi? No, più positivi. Più malati? No, quasi il 100% sani. Più ricoveri? Sì, gente spaventata da un po' di febbre.… -