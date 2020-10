Coronavirus, per la Germania 14 regioni italiane sono ad “alto rischio” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tra le “big 5” europee la Germania, per ora, è la nazione che se la sta cavando un pochino meglio nell’affrontare la seconda ondata del Coronavirus, per questo cerca di proteggere i propri abitanti da chi arriva dall’estero, anche se si tratta di Paesi europei. Anche i tedeschi, dunque, hanno la loro lista di luoghi di provenienza da considerare ad “alto rischio” e tra questi ha inserito ora anche quattordici regioni italiane. Da sabato prossimo chi arriverà in Germania da queste zone dovrà osservare obbligatoriamente un periodo di quarantena o fare un tampone, a meno che non abbia già fatto un test per il Coronavirus con risultato negativo e che sia ovviamente recentissimo. Covid, record di contagi in ... Leggi su blogo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tra le “big 5” europee la, per ora, è la nazione che se la sta cavando un pochino meglio nell’affrontare la seconda ondata del, per questo cerca di proteggere i propri abitanti da chi arriva dall’estero, anche se si tratta di Paesi europei. Anche i tedeschi, dunque, hanno la loro lista di luoghi di provenienza da considerare ad “alto rischio” e tra questi ha inserito ora anche quattordici. Da sabato prossimo chi arriverà inda queste zone dovrà osservare obbligatoriamente un periodo di quarantena o fare un tampone, a meno che non abbia già fatto un test per ilcon risultato negativo e che sia ovviamente recentissimo. Covid, record di contagi in ...

