Coronavirus | Paolo Liguori | ' Assumere medici e differenziare gli ospedali'

(Di giovedì 22 ottobre 2020) ' Bisognapiù- spiega il direttore di Tgcom24 - non a tempo determinato, come è già stato fatto, ma a tempo indeterminato. Bisogna farlo prima che vadano all'estero'. Secondo,...

RobertoBurioni : Paolo Giordano, forse proprio perché non è un medico ma un fisico, è una delle voci più lucide su questa pandemia. - WRicciardi : Contagio esponenziale, la riflessione di Paolo Giordano: dobbiamo agire subito - PAOLAGOSTINI : RT @Libero_official: La critica di #PaoloBecchi al #coprifuoco: 'Se la paura del #coronavirus fa più danni del virus stesso' - ricatti88 : RT @Libero_official: La critica di #PaoloBecchi al #coprifuoco: 'Se la paura del #coronavirus fa più danni del virus stesso' - AnnaLu68097816 : RT @Libero_official: La critica di #PaoloBecchi al #coprifuoco: 'Se la paura del #coronavirus fa più danni del virus stesso' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Paolo

TGCOM

Gli azzurri di Gattuso possono scendere in campo contro l'AZ Alkmaar questa sera al San Paolo - primo match stagionale di Europa League - visto il risultato degli ultimi tamponi. LEGGI ANCHE AZ, Slot: ...L’appuntamento, che avrebbe dovuto essere aperto al pubblico, cambia formula nel rispetto del nuovo Dpcm del 18 ottobre, che vieta i convegni con la presenza di spettatori in platea per contenere la ...