Coronavirus: P.Chigi verso nuova stretta, ma no chiusura regioni (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Si va verso una nuova stretta per fronteggiare l'emergenza Covid che avanza, con numeri in crescita e il timore di misure finora troppo timide che serpeggia nel governo. A Palazzo Chigi nessuno ne fa mistero, "l'aria è quella", ammettono, mentre un ministro M5S preannuncia all'Adnkronos "misure pesanti in arrivo". Per ora l'unica certezza è il protocollo voluto dal ministro allo Sport Vincenzo Spadafora, con una stretta per palestre e piscine. Bocche cucite sulle altre misure, anche in Consiglio dei ministri non ci sarebbe stato alcun confronto in merito. Ma domani potrebbe essere una giornata decisiva, con il report dell'Iss e un possibile confronto nella maggioranza -al momento non ancora in agenda- sulle misure da adottare. Una fonte di primo livello ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Si vaunaper fronteggiare l'emergenza Covid che avanza, con numeri in crescita e il timore di misure finora troppo timide che serpeggia nel governo. A Palazzonessuno ne fa mistero, "l'aria è quella", ammettono, mentre un ministro M5S preannuncia all'Adnkronos "misure pesanti in arrivo". Per ora l'unica certezza è il protocollo voluto dal ministro allo Sport Vincenzo Spadafora, con unaper palestre e piscine. Bocche cucite sulle altre misure, anche in Consiglio dei ministri non ci sarebbe stato alcun confronto in merito. Ma domani potrebbe essere una giornata decisiva, con il report dell'Iss e un possibile confronto nella maggioranza -al momento non ancora in agenda- sulle misure da adottare. Una fonte di primo livello ...

A Palazzo Chigi nessuno ne fa mistero ... la questione sarà uno dei punti all’odg della direzione di domani del Pd. “Il nostro nemico è il Coronavirus. Non le regole per sconfiggerlo”, scrive su ...

Federica Pellegrini ha il Covid-19. La madre, che da giorni faceva compagnia alla figlia ... molti senza mascherine. E pensi: a Palazzo Chigi sono impegnatissimi e non hanno il tempo di guardare la Tv ...

