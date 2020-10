Coronavirus, Ordine medici Napoli: “Situazione grave, presto drammatica” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Il sistema di tracciamento in capo alle Asl mi pare chiaramente saltato e con questo tasso di crescita dei contagi non reggiamo neanche per altre due settimane”. E’ l’allarme che lancia Silvestro Scotti, presidente dell’Ordine dei medici di Napoli che analizza la situazione emergenziale nel capoluogo campano. “La situazione è grave, c’è il serio rischio che diventi drammatica. E ancora non è presente l’epidemia influenzale che porterà a un incremento dei contagi”. “È incredibile che si continui a dire che i medici famiglia non stiano facendo nulla – continua ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Il sistema di tracciamento in capo alle Asl mi pare chiaramente saltato e con questo tasso di crescita dei contagi non reggiamo neanche per altre due settimane”. E’ l’allarme che lancia Silvestro Scotti, presidente dell’deidiche analizza la situazione emergenziale nel capoluogo campano. “La situazione &e, c’&e; il serio rischio che diventi drammatica. E ancora non &e; presente l’epidemia influenzale che porter&a; a un incremento dei contagi”. “&E; incredibile che si continui a dire che ifamiglia non stiano facendo nulla – continua ...

Positivi al Covid 3 avvocati del Foro di Palmi

Tre avvocati del Foro di Palmi sono risultati positivi al Coronavirus. A comunicarlo è stato il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Antonino Parisi, con una comunicazione pubblicata ...

