Coronavirus, oltre nove milioni di italiani non usano più le banconote (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono oltre nove i milioni di italiani che non usano più le banconote per paura del contagio. Uno studio è stato condotto su un campione di italiani dai 18 anni in su. oltre il 18% ha dichiarato di non utilizzare più monete e banconote per paura del contagio. La percentuale sale al 24% nelle zone del Nord-ovest. A essere propensi per questa scelta sono più gli uomini delle donne, con una percentuale rispettivamente del 21% e del 17%. Secondo i dati, gli italiani sembrano ancora preferire il denaro contante. Tuttavia, alla luce dei recenti provvedimenti quali cashback e lotterie, il 59,4% degli italiani ha dichiarato che inizierà ad utilizzare maggiormente carte ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sonodiche nonpiù leper paura del contagio. Uno studio è stato condotto su un campione didai 18 anni in su.il 18% ha dichiarato di non utilizzare più monete eper paura del contagio. La percentuale sale al 24% nelle zone del Nord-ovest. A essere propensi per questa scelta sono più gli uomini delle donne, con una percentuale rispettivamente del 21% e del 17%. Secondo i dati, glisembrano ancora preferire il denaro contante. Tuttavia, alla luce dei recenti provvedimenti quali cashback e lotterie, il 59,4% degliha dichiarato che inizierà ad utilizzare maggiormente carte ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, record di nuovi casi in Lombardia: oltre 4000 positivi - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, record di casi in #Lombardia, oltre 4000 positivi. Circa 36 mila i tamponi, rapporto all' 11% #ANSA - Open_gol : ?? Infine, la conferma: +4.126 nuovi casi in #Lombardia, di cui 1.800 solo a Milano. Ora #Salvini nega le pressioni… - QuotidianPost : Coronavirus, oltre nove milioni di italiani non usano più le banconote - plastikid1 : RT @francescatotolo: Multe per chi segnala assembramenti e feste con oltre 6 persone: l’ordinanza anti delatori del sindaco di #Borgosesia… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus, oltre duemila contagi a Milano: 917 in città IL GIORNO Coronavirus: oltre 2mila casi in provincia Milano, 917 in città

Non si ferma la curva crescente dei contagi a Milano, che sfonda quota 2mila. Secondo gli ultimi dati della Regione, ci sono 2.031 nuovi positivi al Covid19 in provincia di Milano, e 917 nella sola ci ...

Slovenia, da sabato semi-lockdown: chiusi i centri commerciali, trasporti ridotti

L'aumento dei contagi ha spinto il governo a stringere le maglie: ecco le restrizioni, riguardano anche negozi e ristoranti ...

Non si ferma la curva crescente dei contagi a Milano, che sfonda quota 2mila. Secondo gli ultimi dati della Regione, ci sono 2.031 nuovi positivi al Covid19 in provincia di Milano, e 917 nella sola ci ...L'aumento dei contagi ha spinto il governo a stringere le maglie: ecco le restrizioni, riguardano anche negozi e ristoranti ...