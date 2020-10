Coronavirus: oltre 2mila casi in provincia Milano, 917 in città (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ott. (Adnkronos) - Non si ferma la curva crescente dei contagi a Milano, che sfonda quota 2mila. Secondo gli ultimi dati della Regione, ci sono 2.031 nuovi positivi al Covid19 in provincia di Milano, e 917 nella sola città. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020), 22 ott. (Adnkronos) - Non si ferma la curva crescente dei contagi a, che sfonda quota. Secondo gli ultimi dati della Regione, ci sono 2.031 nuovi positivi al Covid19 indi, e 917 nella sola città.

