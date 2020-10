Coronavirus | Obama attacca Trump sulla gestione della pandemia | «Per lui è un reality show | parla come uno zio pazzo» In Germania record di contagi sopra i 10 mila casi

Leggi su open.online

(Di giovedì 22 ottobre 2020), ultime notizie del 21 ottobre (Italia/Mondo)Usa @itsmebeccam / TWITTER Una ragazza segue il comizio in stile drive-in di Baracka Philadelphia dalla sua autoIn un comizio a Philadelphia in stile drive-in, l’ex presidente Usa Barackè tornato adre Donaldanche per ladell’emergenza sanitaria per il. Nel suo intervento a sostegno di Joe Biden per le elezioni Presidenziali del 3 novembre,ha accusato l’attuale capoCasa Bianca di aver messo in pericolo il Paese: «Incapace di prendere sul serio il lavoro, tratta la presidenzaun– ha aggiunto – ...