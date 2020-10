Coronavirus | nell’ultima settimana sono raddoppiati contagi e decessi Gimbe | “E’ saltato l’argine del tracciamento”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Il monitoraggio indipendente della Fondazionerileva nella14-20 ottobre, rispetto alla precedente, un incremento esponenziale nel trend dei nuovi casi (68.982 vs 35.204) a fronte di un rilevante aumento dei casi testati (630.929 vs 505.940) e di un ulteriore netto incremento del rapporto positivi/casi testati (10,9% vs 7%). Dal punto di vista epidemiologico crescono i casi attualmente positivi (142.739 vs 87.193) e, sul fronte degli ospedali, si registra un’impennata dei pazienti ricoverati con sintomi (8.454 vs 5.076) e in terapia intensiva (870 vs 514). Più che(459 vs 216). “Con l’aumentare vertiginoso dei numeri – spiega il presidente della stessa Fondazione Nino Cartabellotta – il dato nazionale non rende conto di marcate differenze ...