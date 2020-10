Coronavirus | nelle ultime 24 ore in Italia registrati oltre 16mila nuovi contagi ed altri 136 decessi

(Di giovedì 22 ottobre 2020) E’ vero come detto nei giorni scorsi che, aumentando i tamponi, di contro aumentano anche iindividuati, ma davanti ai numeri di oggi si capisce che siamo davanti ad una situazione veramente dura da gestire. Rispetto a ieri infatti i tamponi eseguiti24 ore sono stati di meno (170.392), ma nonostante questo, sono statipiùdi, ovvero 16.079. A parte le ‘solite’ regioni (Lombardia con 4.125 casi), anche la Toscana non scherza…tutto, preoccupa anche apprendere che sempre più regioni continuano abbondantemente a superare le mille unità quotidiane dicasi. Su tutte sempre la Lombardia, con ben 4.125 ma, altre cinque regioni ...

Roma, 22 ott. (askanews) - Sono 16.079 i nuovi casi di contagio da Sars-Cov-2 in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 170.392 tamponi. Continua ...LIVORNO. Il giorno più nero per i contagi da covid-19 in città. A Livorno - secondo il rapporto Asl Nord Ovest - si segnalano 132 positivi di età compresa tra gli 8 e i 100 anni. E' il numero più alto ...