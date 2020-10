Coronavirus, mentre la sanità pubblica spende i privati ci guadagnano. A quando i controlli? (Di giovedì 22 ottobre 2020) In Italia e nel mondo siamo in piena seconda ondata. I numeri che ci propinano ogni giorno sono sicuramente allarmanti ma fortunatamente molto diversi dalla prima ondata di marzo-aprile. Oggi si esegue quotidianamente un numero di tamponi elevatissimo, il record finora è stato di circa 165.000 in un giorno con una positività di circa 10,500, con costi che si differenziano a seconda delle Regioni (!) a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Ora si sta chiudendo una gara pubblica per comprare test rapidi che sono il primo passaggio per filtrare quelli realmente positivi, che ci permettono un risparmio notevole. Quelli risultati positivi dovranno poi fare il tampone nasofaringeo per certezza. Lungi da me fare una ulteriore polemica sulla reale utilità di test di tale portata che hanno in vari periodi dato una certezza, fortunatamente: il 96% circa di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) In Italia e nel mondo siamo in piena seconda ondata. I numeri che ci propinano ogni giorno sono sicuramente allarmanti ma fortunatamente molto diversi dalla prima ondata di marzo-aprile. Oggi si esegue quotidianamente un numero di tamponi elevatissimo, il record finora è stato di circa 165.000 in un giorno con una positività di circa 10,500, con costi che si differenziano a seconda delle Regioni (!) a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Ora si sta chiudendo una garaper comprare test rapidi che sono il primo passaggio per filtrare quelli realmente positivi, che ci permettono un risparmio notevole. Quelli risultati positivi dovranno poi fare il tampone nasofaringeo per certezza. Lungi da me fare una ulteriore polemica sulla reale utilità di test di tale portata che hanno in vari periodi dato una certezza, fortunatamente: il 96% circa di ...

giuliainnocenzi : Mentre l’Europa sprofonda nell’allarme coronavirus, il Parlamento europeo vota per decidere se gli hamburger vegani… - Linkiesta : Mentre il Paese accusa i colpi di un nuovo picco di contagi, maggioranza e opposizione dimostrano un’insensata dist… - rtl1025 : ?? Record di contagi in Italia per il #Coronavirus: in 24 ore registrati 7.332 casi. Il dato più alto prima di oggi… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: IL GUADAGNO DELLA SANITÀ PRIVATA 'Anche in questo periodo di attese, di mancanza di reagenti, di risposte tardive del risu… - ilfattoblog : IL GUADAGNO DELLA SANITÀ PRIVATA 'Anche in questo periodo di attese, di mancanza di reagenti, di risposte tardive d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mentre Coronavirus, 17403 i positivi al Covid19 nel Lazio. Aumentano i posti letti della rete ospedaliera RomaToday Come stiamo curando il Covid-19 nella seconda ondata

Più trattamenti hanno mostrato di non essere efficaci nel controllo dell’infezione mentre altri hanno dato ... peggiori o fatali della malattia da coronavirus. “Il cortisone rappresenta ...

Manchester United, debito alle stelle. Con il Covid si sono ridotte del 60% le entrate. E gli sponsor non bastano

Il passivo è salito a 540 milioni di sterline, pesano gli stadi chiusi, il taglio dei diritti tv e le vendite più basse nel merchandasing ...

Più trattamenti hanno mostrato di non essere efficaci nel controllo dell’infezione mentre altri hanno dato ... peggiori o fatali della malattia da coronavirus. “Il cortisone rappresenta ...Il passivo è salito a 540 milioni di sterline, pesano gli stadi chiusi, il taglio dei diritti tv e le vendite più basse nel merchandasing ...