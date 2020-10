Coronavirus, Mancini nella bufera dopo l’ultima story su Instagram – FOTO (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roberto Mancini è finito nell’occhio del ciclone per una story pubblicata sul proprio profilo Instagram – FOTO Roberto Mancini è finito nell’occhio del ciclone a causa dell’ultima story pubblicata sul proprio profilo Instagram. «Hai idea di come ti sei ammalato? Guardando il tg», questo il contenuto della storia pubblicato dal ct della Nazionale. In molti hanno attaccato il ct per un messaggio più che discutibile in un periodo particolarmente difficile vista la seconda ondata di epidemia Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Robertoè finito nell’occhio del ciclone per unapubblicata sul proprio profiloRobertoè finito nell’occhio del ciclone a causa dell’ultimapubblicata sul proprio profilo. «Hai idea di come ti sei ammalato? Guardando il tg», questo il contenuto della storia pubblicato dal ct della Nazionale. In molti hanno attaccato il ct per un messaggio più che discutibile in un periodo particolarmente difficile vista la seconda ondata di epidemia Leggi su Calcionews24.com

Sullo stesso tenore il messaggio di un altro utente: «Vada a spiegarlo alle famiglie delle vittime di Covid-19, che forse hanno guardato troppa tv». A inizio ottobre Mancini erano entrato in pesante ...

