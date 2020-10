Coronavirus, l’ordinanza della Regione Campania: ‘coprifuoco’ dalle 23 alle 5 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus in Campania, l’ordinanza numero 83 firmata dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Online sul sito della Regione Campania l’ordinanza numero 83 della Regione Campania, con la quale si dispone il coprifuoco dalle 23 alle 5. Ma non solo. CoronavirusCoronavirus, l’ordinanza della Regione Campania L’ordinanza della Campania è valida dal 23 ottobre fino al prossimo 13 novembre 2020 e dispone, come noto, la chiusura delle attività commerciali, sociali e ricreative ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Emergenzain, l’ordinanza numero 83 firmata dal PresidenteVincenzo De Luca. Online sul sitol’ordinanza numero 83, con la quale si dispone il coprifuoco235. Ma non solo., l’ordinanzaL’ordinanzaè valida dal 23 ottobre fino al prossimo 13 novembre 2020 e dispone, come noto, la chiusura delle attività commerciali, sociali e ricreative ...

