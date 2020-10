Coronavirus | l’ordinanza del sindaco di Palermo | vietato sostare a piedi in centro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 ottobre 2020) In, fermi per le vie delnon si potrà stare, o meglio,, pena una multa da 400 a 1000 euro. Questa è la nuova disposizione deldi, Leoluca Orlando, che firma l’ordinanza con le misure anti-covid poco prima del nuovo aggiornamento sul numero dei contagiati. Dopo un lieve decremento, il capoluogo siciliano torna in cima alla classifica nell’Isola. Sono 796 i nuovi contagiati in Sicilia, contro i 562 del giorno prima, numeri che classificano l’isola come l’ottava regione per incremento di contagi in tutto il Paese. Di questi, il numero maggiore si conta nel capoluogo, con 351 nuovi contagi, contro i 191 del giorno prima e i 211 di Catania, a fronte di 7732 tamponi, cioè 320 test in più in tutta l’isola rispetto a ...