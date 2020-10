Coronavirus Lombardia oggi: il bollettino del 22 ottobre (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’aggiornamento sulla diffusione dei contaii di Coronavirus in Lombardia con i dati del bollettino della regione: dopo i 4126 casi di ieri: articolo in aggiornamento Milano ‘zona rossa’ per cercare di frenare la nuova corsa dei contagi da Covid-19, definita da più parti “una situazione esplosiva”? Non esclude l’eventualità il virologo dell’università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco: “L’istituzione di una zona rossa va considerata come ultima ratio – spiega l’esperto all’Adnkronos Salute – Ma se il quadro epidemiologico dovesse peggiorare ulteriormente e la curva non si invertisse, anche quella sarebbe una possibilità da valutare”, e nel caso dovrebbe riguardare “l’intera area ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’aggiornamento sulla diffusione dei contaii diincon i dati deldella regione: dopo i 4126 casi di ieri: articolo in aggiornamento Milano ‘zona rossa’ per cercare di frenare la nuova corsa dei contagi da Covid-19, definita da più parti “una situazione esplosiva”? Non esclude l’eventualità il virologo dell’università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco: “L’istituzione di una zona rossa va considerata come ultima ratio – spiega l’esperto all’Adnkronos Salute – Ma se il quadro epidemiologico dovesse peggiorare ulteriormente e la curva non si invertisse, anche quella sarebbe una possibilità da valutare”, e nel caso dovrebbe riguardare “l’intera area ...

1.Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo ...

Covid Pontecorvo, sono 158 i positivi. L'appello del sindaco: "rispettiamo le regole"

Sono ben cinquantotto le persone attualmente positive al Covid-19 a Pontecorvo. Un numero alto che è stato ... Un'ordinanza che si adegua a quanto già adottato in altre regioni come la Lombardia e la ...

