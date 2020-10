Coronavirus | lettera Fontana ad Azzolina | ‘dad su proposta Cts | grave escalation’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ott. (Adnkronos) – La scelta della didattica a distanza per le scuole superiori in Lombardia &e; stata adottata “a fronte di una posizione del Comitato tecnico-scientifico regionale che aveva proposto proprio la didattica a distanza per le scuole superiori (nonché per le Universit&a;), come una delle misure da assumere nel pi&u; breve tempo possibile, stante laescalation nella diffusione del contagio”. E’ quanto scrive Attilio, presidente della Lombardia, nellaal ministro dell’Istruzione, Lucia, che l’Adnkronos ha potuto visionare. L'articoload, ‘dad su ...