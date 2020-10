Coronavirus, l’esperto Parisi: “Interventi mirati o 500 morti al giorno” (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’esperto si dice scettico riguardo una rapida soluzione del problema. I numeri sono alti e continueranno a salire, serve certezze degli interventi e serve farlo subito. Fonte foto: (Web)La situazione non è per niente buona. I numeri crescono, giorno per giorno, settimana per settimana, e quello che si vede in giro, oltre al timore di una nuova pesante ondata, è l’incertezza che sovrana regna per le strade ed anche tra le stanze delle istituzioni. Le stesse istituzioni che da mesi dovrebbero avere chiare le idee riguardo alla gestione dell’emergenza e che avrebbero dovuto organizzarsi meglio in vista di una molto probabile seconda ondata. Giorgio Parisi, presidente dell’Accademia dei Lincei, approfondisce la sua analisi, parlando del bisogno di un enorme database nazionale, di contenere, numeri, studi e tutte le ... Leggi su chenews (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’esperto si dice scettico riguardo una rapida soluzione del problema. I numeri sono alti e continueranno a salire, serve certezze degli interventi e serve farlo subito. Fonte foto: (Web)La situazione non è per niente buona. I numeri crescono, giorno per giorno, settimana per settimana, e quello che si vede in giro, oltre al timore di una nuova pesante ondata, è l’incertezza che sovrana regna per le strade ed anche tra le stanze delle istituzioni. Le stesse istituzioni che da mesi dovrebbero avere chiare le idee riguardo alla gestione dell’emergenza e che avrebbero dovuto organizzarsi meglio in vista di una molto probabile seconda ondata. Giorgio, presidente dell’Accademia dei Lincei, approfondisce la sua analisi, parlando del bisogno di un enorme database nazionale, di contenere, numeri, studi e tutte le ...

