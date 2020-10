Coronavirus, l’epidemiologo La Vecchia: “Carica virale altissima in alcuni asintomatici” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus, La Vecchia: “Carica virale altissima in alcuni asintomatici” Nelle ultime settimane di pandemia da Coronavirus in Italia, siamo stati spesso portati a pensare che visto che la seconda ondata è caratterizzata da un’altissima percentuale di asintomatici, questi avessero una carica virale più bassa. A scardinare questa tesi ci pensa però l’epidemiologo Carlo La Vecchia, ordinario di Epidemiologia all’Università degli studi di Milano, che in un’intervista al Corriere della Sera spiega: “Ci sono soggetti che diffondono il virus molto più facilmente di altri, tenendo però presente che anche la ‘predisposizione’ a essere contagiati ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 ottobre 2020), La: “Caricainasintomatici” Nelle ultime settimane di pandemia dain Italia, siamo stati spesso portati a pensare che visto che la seconda ondata è caratterizzata da un’percentuale di asintomatici, questi avessero una caricapiù bassa. A scardinare questa tesi ci pensa però l’epidemiologo Carlo La, ordinario di Epidemiologia all’Università degli studi di Milano, che in un’intervista al Corriere della Sera spiega: “Ci sono soggetti che diffondono il virus molto più facilmente di altri, tenendo però presente che anche la ‘predisposizione’ a essere contagiati ...

