Coronavirus, le ultime news dal Mondo: record assoluto di contagi in Germania (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono 41.171.337 in totale in contagi di Coronavirus nel Mondo dall'inizio della pandemia: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.130.606, mentre le guarigioni sono 28.040.056. Per la prima volta i casi di Coronavirus in Germania hanno superato i 10mila in un solo giorno: nelle ultime 24 ore si contano 11.287 casi nel Paese, una cifra in netto aumento rispetto i 3.700 del giorno precedente. L'Istituto Robert Koch ha annunciato una conferenza stampa durante la quale spiegherà la dinamica dell'aumento dei contagi.L'articolo MeteoWeb.

