Coronavirus, le decisioni sulla scuola hanno bisogno di evidenza scientifica: dove sono i dati? (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (22 ottobre)Il 14 settembre, con celebrazioni, visite di tutte le più alte cariche dello Stato e, soprattutto, tanto entusiasmo dei ragazzi, le scuole riaprivano i cancelli dopo la serrata, improvvisa, dello scorso 5 marzo. Era il segnale definitivo della ripartenza dell'Italia, dopo i mesi più bui della pandemia e il rilassamento, per certi versi catastrofico, delle vacanze estive. Non è durato che trenta giorni il rito della campanella, corredato, quest'anno, dalla misurazione della temperatura e dalle altre misure di igiene. Proprio quando la disinfezione delle mani all'ingresso delle scuole e la consegna della mascherina monouso stavano diventando abitudine, la diffusione del Coronavirus ha subito un'accelerata che ha bruciato sul tempo la ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus decisioni Coronavirus, record di contagi in Puglia: 485 nuovi casi. 19 in provincia di Lecce

In caso contrario si dovranno assumere “decisioni forti” e la Regione sembra pronta a ... Come si legge nel bollettino di oggi su 5.651 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 485 casi ...

Covid, stop a movida nel weekend a Palermo dalle ore 21 in poi

La decisione è stata presa al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza convocato dalla Prefettura per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, con la partecipazione ...

