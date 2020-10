Coronavirus, l’allarme del sindaco di Gravina in Puglia: “Qui boom di contagi, in un giorno abbiamo avuto stessi numeri della prima ondata” (Di giovedì 22 ottobre 2020) A Gravina in Puglia “c’è un boom di contagi, dovuti soprattutto a nuclei familiari interi che si contagiano”. L’allarme è stato lanciato in una diretta Facebook dal sindaco della cittadina, Alessio Valente. Il primo cittadino ha spiegato che ci sono stati 26 nuovi positivi in 24 ore, cioè “praticamente tutti i casi della prima ondata, un dato spaventoso”. E questo, ha sottolineato, “dimostra che qualcosa non sta funzionando”. Nel video Valente ha annunciato inoltre che “sarà allestito un centro per fare i tamponi” e che “nei prossimi giorni sarà messo a punto il provvedimento comunale sul coprifuoco che individua le strade e piazze dove ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ain“c’è undi, dovuti soprattutto a nuclei familiari interi che siano”. L’allarme è stato lanciato in una diretta Facebook dalcittadina, Alessio Valente. Il primo cittadino ha spiegato che ci sono stati 26 nuovi positivi in 24 ore, cioè “praticamente tutti i casiondata, un dato spaventoso”. E questo, ha sottolineato, “dimostra che qualcosa non sta funzionando”. Nel video Valente ha annunciato inoltre che “sarà allestito un centro per fare i tamponi” e che “nei prossimi giorni sarà messo a punto il provvedimento comunale sul coprifuoco che individua le strade e piazze dove ...

