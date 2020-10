Coronavirus, la rivoluzione ‘made in Italy’ di Enea: test rapidi sul respiro (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA – ENEA sta sviluppando un innovativo sensore che permetterà di effettuare test rapidi, attendibili e a basso costo per diagnosticare l’infezione da virus responsabile del CoViD: basterà soffiare in una cannuccia collegata a uno specifico dispositivo per avere una risposta attendibile in 10/15 minuti. Leggi su dire (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA – ENEA sta sviluppando un innovativo sensore che permetterà di effettuare test rapidi, attendibili e a basso costo per diagnosticare l’infezione da virus responsabile del CoViD: basterà soffiare in una cannuccia collegata a uno specifico dispositivo per avere una risposta attendibile in 10/15 minuti.

