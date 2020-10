Coronavirus, la Francia supera 1 milione di casi: secondo Paese europeo dopo la Spagna (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Francia ha superato la soglia del milione di casi di Coronavirus , è il secondo Paese europeo dopo la Spagna. In tutto dall’inizio dell’epidemia si sono registrati 1.000.369 nel Paese d’Oltralpe... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 22 ottobre 2020) Lahato la soglia deldidi, è illa. In tutto dall’inizio dell’epidemia si sono registrati 1.000.369 neld’Oltralpe...

