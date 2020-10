Coronavirus, la diretta - Ricciardi: 'Il trend è esponenziale perché non si è agito prima'. Sardegna verso misure drastiche nel week end (Di giovedì 22 ottobre 2020) ... ogni tanto leggo che abbiamo più contagi per poca oculatezza nella gestione di focolai . Ci ... Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te . In queste settimane di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) ... ogni tanto leggo che abbiamo più contagi per poca oculatezza nella gestione di focolai . Ci ... Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te . In queste settimane di ...

SkyTG24 : Covid Sicilia, due dipendenti Asp positivi: chiuso oggi Pta a Palermo. DIRETTA - SkyTG24 : Covid #Milano, Gallera: 'Tracciamento a #Milano quasi impossibile'. DIRETTA - zaiapresidente : ???? Oggi alle 12.30 vi aspetto in diretta per un aggiornamento in merito all'emergenza coronavirus. Seguitemi alla… - ilaria_nofasci : RT @petergomezblog: Coronavirus, la diretta – Sardegna verso misure drastiche nel week end - AntonellaChessa : RT @petergomezblog: Coronavirus, la diretta – Sardegna verso misure drastiche nel week end -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus diretta Coronavirus, la diretta – Ricciardi: “Il trend è esponenziale perché non si è agito… Il Fatto Quotidiano Coronavirus: l'allarme, 'con nuovo lockdown malati cronici peggioreranno'

Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - "La pandemia di Covid-19 ha fatto sentire e continua a far sentire più o meno direttamente i suoi effetti sui malati cronici. Risulta che negli ultimi mesi le ...

Myss Keta, Bazzi, Lagioia: a Bari cantanti e scrittori per la stagione del Piccinni

Non solo prosa, ma anche danza e una rassegna dedicata ai libri attraverso gli incontri fra autori e musicisti: si parte il 30 ottobre con il premio Strega ...

Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - "La pandemia di Covid-19 ha fatto sentire e continua a far sentire più o meno direttamente i suoi effetti sui malati cronici. Risulta che negli ultimi mesi le ...Non solo prosa, ma anche danza e una rassegna dedicata ai libri attraverso gli incontri fra autori e musicisti: si parte il 30 ottobre con il premio Strega ...