Coronavirus | la Calabria verso il coprifuoco e la didattica a distanza alle medie e alle superiori

(Di venerdì 23 ottobre 2020) L'ufficialità è attesa nelle prossime ore, la Regione preoccupata per la crescita dei contagi e per la situazione degli ospedali

Manca ancora l’ufficialità, ma l’ordinanza è pronta per entrare in vigore. Dopo il vertiginoso aumento dei contagi registrato nelle ultime settimane, anche la Calabria si blinda con restrizioni agli ...Potrebbe arrivare nella giornata di domani una nuova ordinanza della Regione Calabria che prevede ulteriori limitazioni per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Il presidente facente funzioni della G ...