Coronavirus | Italia | i nuovi positivi sono oltre 16mila | 136 i morti

Il numero dei nuovi casi positivi è in aumento, come già era stato previsto dagli addetti ai lavori. Di questa mattina l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Camera dove ha illustrato nuovamente il contenuto dell'ultimo Dpcm, firmato nella serata di domenica. Arriva intanto in questi momenti l'ultimo bollettino della Protezione Civile con i numeri dell'emergenza Coronavirus aggiornati al 22 ottobre. oltre 16mila nuovi casi, si aggrava il bilancio delle vittime "Saremo pronti a intervenire nuovamente se necessario", sono state le parole rilasciate questa mattina da Giuseppe Conte alla Camera dove ha informato sull'ultimo Dpcm firmato per l'emergenza ...

