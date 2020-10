Coronavirus Italia, bollettino del 22 ottobre: 16.079 nuovi casi su 170.392 tamponi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Aumentano ancora i nuovi casi di Coronavirus in Italia: sono 16.079 a fronte dei 15.199 di ieri. In calo i tamponi giornalieri (170.392, ieri 177.848). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 22 ottobre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Le vittime sono 136, mentre le terapie intensive salgono a 992 (+66). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 22 ottobre 2020) Aumentano ancora idiin: sono 16.079 a fronte dei 15.199 di ieri. In calo igiornalieri (170.392, ieri 177.848). È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 22(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Le vittime sono 136, mentre le terapie intensive salgono a 992 (+66).

MediasetTgcom24 : Coronavirus, balzo dei contagi in Italia: 15.199 nuovi casi e 127 morti #coronavirus - SkyTG24 : “La situazione è preoccupante, lo dicono i numeri”, Andrea Crisanti ha fatto il punto sulla situazione #coronavirus… - Agenzia_Ansa : In Italia forte crescita dei contagi: 15.199. I decessi sono 127 #Coronavirus #ANSA - tempoweb : Il ct degli azzurri #Mancini non crede al #coronavirus e si scatena sui social #Italia #iltempoquotidiano… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: In #Italia oggi: 16.079 nuovi contagi, 136 morti, 2.082 guariti, 170.392 tamponi, 992 (+66) ricoverati in terapia intens… -