Coronavirus, in Puglia stop alle lezioni in presenza per il triennio delle superiori | Sardegna verso il lockdown (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Sardegna starebbe per chiudere per due settimane porti e aeroporti, limitando al minimo la circolazione nell'isola. La Germania inserisce undici Regioni italiane nelle zone a rischio, mentre l' ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 ottobre 2020) Lastarebbe per chiudere per due settimane porti e aeroporti, limitando al minimo la circolazione nell'isola. La Germania inserisce undici Regioni italiane nelle zone a rischio, mentre l' ...

fattoquotidiano : L'EMERGENZA IN LOMBARDIA Oltre mille contagi solo nella provincia di Milano, leggete cosa sta accadendo - xelagrillo : Ed anche in Puglia didattica a distanza fino al 13 novembre #coronavirus - TgrRai : RT @TgrRai: #Puglia, stop a lezioni in presenza per triennio superiori dal 26 ottobre al 13 novembre. Decisione del governatore #Emiliano c… - EmMicucci : #Coronavirus #Puglia, stop lezioni in presenza per triennio superiori dal 26 ottobre al 13 novembre - TgrRai : #Puglia, stop a lezioni in presenza per triennio superiori dal 26 ottobre al 13 novembre. Decisione del governatore… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Puglia Coronavirus, l’allarme del sindaco di Gravina in Puglia: “Qui boom di contagi, in un giorno… Il Fatto Quotidiano Scuola: Emiliano sospende le lezioni in presenza per gli ultimi tre anni di Scuole Superiori

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato oggi l'ordinanza n. 397 relativa a Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che dispone una misura ...

Devendra Banhart, prima stella dell'estate 2021 in Puglia: concerto a Trani il 16 luglio

L'artista americano chiude nella regione un mini tour italiano, partendo dalla data a Fiesole annullata per il Coronavirus e passando per Roma prima di ...

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato oggi l'ordinanza n. 397 relativa a Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che dispone una misura ...L'artista americano chiude nella regione un mini tour italiano, partendo dalla data a Fiesole annullata per il Coronavirus e passando per Roma prima di ...