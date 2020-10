Coronavirus in Lombardia, il sottosegretario alla Salute spaventa i milanesi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Secondo il sottosegretario alla Salute Zampa, nel caso aumentino i contagi a Milano, si potrebbe istituire la zona rossa. Covid, Zampa: “Milano potrebbe diventare zona rossa” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 22 ottobre 2020) Secondo ilZampa, nel caso aumentino i contagi a Milano, si potrebbe istituire la zona rossa. Covid, Zampa: “Milano potrebbe diventare zona rossa” su Notizie.it.

"Milano zona rossa" Ultima ratio ma possibile""In questo momento - ripete l'esperto, componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) della Regione Lombardia per l'emergenza coronavirus - è ...

Secondo il sottosegretario alla Salute Zampa, nel caso aumentino i contagi a Milano, si potrebbe istituire la zona rossa.

La sottosegretaria alla salute Sandra Zampa non esclude la possibilità di istituire la zona rossa a Milano per cercare di contenere i contagi da covid in Lombardia, ma specifica come questa decisione ...

