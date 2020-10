Coronavirus in Lombardia, Gallera: "Da oggi esito del tampone anche online" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Poi collegandosi alla home page del fascicolo sanitario elettronico, https://www.fascicolosanitario.regione.Lombardia.it, attiverà il servizio specifico. Gli esiti saranno disponibili sulla casella ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 22 ottobre 2020) Poi collegandosi alla home page del fascicolo sanitario elettronico, https://www.fascicolosanitario.regione..it, attiverà il servizio specifico. Gli esiti saranno disponibili sulla casella ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, record di nuovi casi in Lombardia: oltre 4000 positivi - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Lombardia multe fino a 3.000 euro per chi viola coprifuoco #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, la #Lombardia verso misure restrittive. Nella bozza della nuova ordinanza coprifuoco dalle 23 alle 5… - FloraPiachica : RT @chilhavistorai3: #coronavirus: Coprifuoco anche in Lombardia e Lazio, dopo la Campania. Nel Lazio il limite agli spostamenti dei cittad… - mp_0911_ : RT @chilhavistorai3: #coronavirus: Coprifuoco anche in Lombardia e Lazio, dopo la Campania. Nel Lazio il limite agli spostamenti dei cittad… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia Coronavirus, ecco cosa si può fare e cosa no in Lombardia Il Sole 24 ORE Il nuovo modulo di autocertificazione in pdf per spostarsi in Lombardia durante il coprifuoco

Così come accade, invece, in Lombardia, dove ieri (21 ottobre 2020 ... sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al Covid-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti ...

Covid, Pregliasco: "Valutare coprifuoco già dall'aperitivo"

"Milano zona rossa" Ultima ratio ma possibile""In questo momento - ripete l'esperto, componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) della Regione Lombardia per l'emergenza coronavirus - è ...

Così come accade, invece, in Lombardia, dove ieri (21 ottobre 2020 ... sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al Covid-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti ..."Milano zona rossa" Ultima ratio ma possibile""In questo momento - ripete l'esperto, componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) della Regione Lombardia per l'emergenza coronavirus - è ...