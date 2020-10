Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore: superata la soglia dei 16mila contagi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia, il bollettino del 22 ottobre Nuova impennata dei casi di Coronavirus in Italia. Sono 16.079 i positivi delle ultime 24 ore. Un incremento di circa 800 unità rispetto al giorno precedente. Ancora la Lombardia da record con oltre 4mila positivi. Crescita a quattro cifre anche in Piemonte (+1.550), Veneto (+1.325), Campania ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenzain, ildel 22 ottobre Nuova impennata dei casi diin. Sono 16.079 i positivi24 ore. Un incremento di circa 800 unità rispetto al giorno precedente. Ancora la Lombardia da record con oltre 4mila positivi. Crescita a quattro cifre anche in Piemonte (+1.550), Veneto (+1.325), Campania ...

