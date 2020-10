Coronavirus in Italia | il bollettino del 22 ottobre | 16mila contagi

(Di giovedì 22 ottobre 2020) La Protezione Civile ha reso noto i dati legati alla situazione delinnella giornata odierna. I dati al 22La situazioneinè in continua evoluzione. Anche oggi si registra – purtroppo – un incremento di nuovi casi positivi. Sono 16.079 nuoviaccertati: di questi, gli attualmente positivi rispondono a 169.302 (+13860 rispetto alle ultime 24 ore). Anche oggi si registrano 136 morti, mentre i guariti sono 2082. Le situazioni più delicate restano in Lombardia (anche oggi 4125 casi), Lazio (1251, 5,7%), Campania (1541, Veneto (1325, 9,18%) e Piemonte (1550) che registrano con costanza un numero importante di casi. Oggi però si aggiunge anche la Toscana, la quale registra 1185 positivi (9,96% nel rapporto ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, balzo dei contagi in Italia: 15.199 nuovi casi e 127 morti #coronavirus - SkyTG24 : “La situazione è preoccupante, lo dicono i numeri”, Andrea Crisanti ha fatto il punto sulla situazione #coronavirus… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 ottobre: 16.079 nuovi casi e 136 morti - PietroMasiello2 : RT @UnioneSarda: #Coronavirus #Italia - #Gimbe: 'Attenzione alla strategia sui dati giornalieri, dal contagio alla notifica passano 15 gior… - bancaditalia : #Covid19 Durante la pandemia #Bankitalia ha assicurato la piena continuità della produzione #statistica intervenend… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Ieri i nuovi contagi hanno superato i 15mila, di gran lunga l’incremento più alto dall’inizio dell’epidemia: e in ordine sparso le regioni stanno prendendo discussi provvedimenti ..."Il lockdown ? Non ci sarà" continuano a ripetere come un mantra dal governo ma il report pubblicato dal Corriere della Sera ...