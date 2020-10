Coronavirus: in Germania “situazione molto seria, si potrebbe arrivare a un’esplosione incontrollata” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “La situazione è molto seria“: lo ha affermato il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, in conferenza stampa a Berlino, riferendosi ai dati diffusi oggi. Nel Paese sono stati registrati 11.282 nuovi contagi in 24 ore. “Non sappiamo come si svilupperà il virus e si potrebbe arrivare a un’esplosione incontrollata. Non siamo impotenti però. Abbiamo la possibilità di rallentare la diffusione, rispettando tutti le regole in modo coerente“, ha dichiarato Wieler, sottolineando che “la maggior parte dei contagi si rileva in contesti privati: alle feste di famiglia, ai matrimoni, ai party giovanili“. Al momento “i pazienti sono più giovani e i decorsi più lievi, ma è in aumento anche il numero dei contagiati sopra ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) “La situazione è“: lo ha affermato il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, in conferenza stampa a Berlino, riferendosi ai dati diffusi oggi. Nel Paese sono stati registrati 11.282 nuovi contagi in 24 ore. “Non sappiamo come si svilupperà il virus e sia un’esplosione incontrollata. Non siamo impotenti però. Abbiamo la possibilità di rallentare la diffusione, rispettando tutti le regole in modo coerente“, ha dichiarato Wieler, sottolineando che “la maggior parte dei contagi si rileva in contesti privati: alle feste di famiglia, ai matrimoni, ai party giovanili“. Al momento “i pazienti sono più giovani e i decorsi più lievi, ma è in aumento anche il numero dei contagiati sopra ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Germania: picco di nuovi casi, 11.287 contagi in 24 ore #coronavirus - fattoquotidiano : Coronavirus, in Germania superata la soglia dei 10mila contagi in 24 ore. Record pure in Ucraina, intensive piene a… - Corriere : Germania, record di contagi dall’inizio della pandemia: oltre 11 mila casi nelle ultim... - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Germania: picco di nuovi casi, 11.287 contagi in 24 ore #coronavirus - Terry43887542 : RT @worldernest: @fattoquotidiano Coronavirus, in Germania 8 mila decessi, in Italia 39 mila. Vi spediamo Conte, Hope e Of Maio gratis e ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Germania Coronavirus, ultime notizie. In Germania record di casi giornalieri: 11.287 Il Sole 24 ORE La Germania mette l'intera Svizzera sulla "lista nera"

BERLINO / BERNA - Per le autorità tedesche, è ora tutta la Svizzera a essere considerata una "zona a rischio" in ambito coronavirus ... anche la Polonia e l'Irlanda come aree a rischio. La Germania, ...

Nessun caso di Covid-19 al mondo è riconducibile alle sale da cinema

Sempre più conferme danno prova della grande sicurezza garantita in questo delicato periodo dalle sale cinema, le quali si rivelano uno dei luoghi più sicuri per non incappare nel Covid-19: come ...

BERLINO / BERNA - Per le autorità tedesche, è ora tutta la Svizzera a essere considerata una "zona a rischio" in ambito coronavirus ... anche la Polonia e l'Irlanda come aree a rischio. La Germania, ...Sempre più conferme danno prova della grande sicurezza garantita in questo delicato periodo dalle sale cinema, le quali si rivelano uno dei luoghi più sicuri per non incappare nel Covid-19: come ...