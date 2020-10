Coronavirus, in Francia e Spagna oltre un milione di casi. Germania, 10mila nuovi positivi (Di giovedì 22 ottobre 2020) La pandemia da Coronavirus non arresta la sua corsa nel mondo. Gli Stati Uniti si confermano il Paese più colpito, con 8.336.031 infezioni e 222.176 vittime, ma in Europa la situazione non è migliore, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) La pandemia danon arresta la sua corsa nel mondo. Gli Stati Uniti si confermano il Paese più colpito, con 8.336.031 infezioni e 222.176 vittime, ma in Europa la situazione non è migliore, ...

La Spagna è il primo paese dell'Europa occidentale a registrare più di un milione di casi, da inizio emergenza. La Sanità iberica nelle ultime 24 ore ha registrato 16.973 contagi, che porta il totale ...

