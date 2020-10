Coronavirus in Campania, i dati del 21 ottobre: 1.541 nuovi positivi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 21 ottobre dell’unità di Crisi regionale riporta 1.541 nuovi positivi su 12.001 tamponi effettuati. L’Unita’ di crisi della regione Campania ha reso noto che i positivi al Covid-19 del giorno sono 1.541 di cui 88 sintomatici, 1.453 asintomatici su 12.001 tamponi. Il totale dei positivi e’ 32.025 su … Leggi su 2anews (Di giovedì 22 ottobre 2020)in: il bollettino di ieri 21dell’unità di Crisi regionale riporta 1.541su 12.001 tamponi effettuati. L’Unita’ di crisi della regioneha reso noto che ial Covid-19 del giorno sono 1.541 di cui 88 sintomatici, 1.453 asintomatici su 12.001 tamponi. Il totale deie’ 32.025 su …

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 8,2% Regioni con i… - ilpost : Da venerdì in Campania non si potrà lasciare la propria provincia di residenza - ilpost : Lombardia e Lazio istituiscono il coprifuoco notturno. In Campania sono vietati gli spostamenti fra le province. In… - GeorgeSpalluto : Nuovi contagi suddivisi per regione 4125 (0) Lombardia 1550 (-249) Piemonte 1541 (-219) Campania 1325 (-97) Veneto… - bizcommunityit : Coronavirus, ecco l'ordinanza in Campania: coprifuoco da domani fino al 13 novembre -