Coronavirus, impennata dei casi in Umbria: 407 nuovi contagi in 24 ore (Di giovedì 22 ottobre 2020) commenta LaPresse Balzo di contagi da Coronavirus in Umbria. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 407, 5.860 quelli totali dall'inizio della pandemia. Il dato è stato fornito dal commissario per l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 ottobre 2020) commenta LaPresse Balzo didain. Inelle ultime 24 ore sono 407, 5.860 quelli totali dall'inizio della pandemia. Il dato è stato fornito dal commissario per l'...

rtl1025 : ?? Impennata dei nuovi casi di positività al #coronavirus; nelle ultime 24 ore sono stati 15.199 i contagiati (ieri… - Corriere : Veneto, impennata di casi: +1.083 nella notte. Allarme a Venezia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, impennata dei casi in Umbria: 407 nuovi contagi in 24 ore #coronavirus - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, impennata dei casi in Umbria: 407 nuovi contagi in 24 ore #coronavirus - Ultron65 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, impennata dei casi in Umbria: 407 nuovi contagi in 24 ore #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus impennata Coronavirus, impennata di positivi in Italia: 15.199 casi su 177.848 tamponi. 127 i morti La Stampa Sono tre gli anziani morti in due giorni per il Covid

L’ultimo decesso risaliva al 23 settembre. Poi la curva dei contagi si è impennata ma niente lutti per un po’. A distanza di un mese, il Covid-19 torna a mietere vittime nella fascia più ...

Coronavirus, perché il Governo non è pronto per la seconda ondata

A spiegarne il motivo, oltre all’evidente impennata dei contagi e al panico dimostrato da ... Analisi della Fondazione Gimbe. Credit: coronavirus.gimbe.org La curva dei contagi segue un trend ...

L’ultimo decesso risaliva al 23 settembre. Poi la curva dei contagi si è impennata ma niente lutti per un po’. A distanza di un mese, il Covid-19 torna a mietere vittime nella fascia più ...A spiegarne il motivo, oltre all’evidente impennata dei contagi e al panico dimostrato da ... Analisi della Fondazione Gimbe. Credit: coronavirus.gimbe.org La curva dei contagi segue un trend ...