Coronavirus. Il volontario deceduto in Brasile non aveva ricevuto il vaccino, ma fate attenzione! (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 22 ottobre (Italia/Mondo)Da ieri non si parla d’altro, leggendo diversi titoli di giornale sarebbe morto un volontario del vaccino contro la Covid19 di Oxford/AstraZeneca durante la sperimentazione. I NoVax esultano, così come i vari disinformatori e terroristi della pseudomedicina che sfruttano il decesso di una persona per proseguire la propaganda contro il vaccino stesso. I media non hanno aiutato, ma vediamo di spiegare che cosa è successo e perché sbagliano. Bisogna fare una doverosa premessa, tornando a spiegare nuovamente, anche se pare dover raccontare per l’ennesima volta l’ovvio, come funziona la sperimentazione e perché viene fatta. Abbiamo già riscontrato alcuni casi di reazioni negative durante i test in corso, qualche ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 ottobre 2020), ultime notizie del 22 ottobre (Italia/Mondo)Da ieri non si parla d’altro, leggendo diversi titoli di giornale sarebbe morto undelcontro la Covid19 di Oxford/AstraZeneca durante la sperimentazione. I NoVax esultano, così come i vari disinformatori e terroristi della pseudomedicina che sfruttano il decesso di una persona per proseguire la propaganda contro ilstesso. I media non hanno aiutato, ma vediamo di spiegare che cosa è successo e perché sbagliano. Bisogna fare una doverosa premessa, tornando a spiegare nuovamente, anche se pare dover raccontare per l’ennesima volta l’ovvio, come funziona la sperimentazione e perché viene fatta. Abbiamo già riscontrato alcuni casi di reazioni negative durante i test in corso, qualche ...

disinformatico : ANSA sembra aver dimenticato il dettaglio più importante: il volontario è morto di Covid. - LaStampa : Coronavirus, morto un volontario del trattamento anti-Covid AstraZeneca in Brasile - Open_gol : Il volontario del vaccino AstraZeneca/Oxford aveva ricevuto il placebo. Spieghiamo ancora una volta come funziona l… - LiberalMR72UE : RT @Open_gol: Il volontario del vaccino AstraZeneca/Oxford aveva ricevuto il placebo. Spieghiamo ancora una volta come funziona la sperimen… - iomartello : RT @Open_gol: Il volontario del vaccino AstraZeneca/Oxford aveva ricevuto il placebo. Spieghiamo ancora una volta come funziona la sperimen… -