Coronavirus, il virologo Fauci: "Niente illusioni, potremo dirci al sicuro prima di Natale (del prossimo anno)" (Di giovedì 22 ottobre 2020) "Non siamo lontani: un vaccino efficace potrebbe esserci già tra fine novembre e dicembre. Ma non sarà distribuito prima del 2021. potremo dirci al sicuro, spero, prima del prossimo Natale: quello del 2021, intendo": lo ha affermato, in un'intervista a Repubblica, il virologo Anthony Fauci, capo dell'Istituto nazionale per la prevenzione delle malattie infettive. "Gli scienziati stanno facendo un lavoro straordinario. I loro studi sul Covid ci hanno già sorpreso e ci sorprendano ancora. Ma per tornare alla normalità serve tempo. È vero, gli studi sono a ottimo punto. Cinque vaccini supportati dagli Stati Uniti sono nella fase finale della sperimentazione e già ...

