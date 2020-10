Coronavirus, il sindaco Sala: "Anziani a casa, in Rsa telepresenza per famiglie" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ottobre 2020 - Emergenza Coronavirus a Milano, la città lombarda più colpita da questa seconda ondata di contagi. In un video pubblicato sui suoi vari profili social, il sindaco di Milano, ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ottobre 2020 - Emergenzaa Milano, la città lombarda più colpita da questa seconda ondata di contagi. In un video pubblicato sui suoi vari profili social, ildi Milano, ...

Tg3web : Coronavirus, è allarme in Lombardia dove nelle ultime 24 ore i casi sono raddoppiati. Preoccupa Milano. Il presiden… - infoitinterno : Coronavirus, il sindaco Sala: 'Anziani a casa, in Rsa telepresenza per famiglie'/ VIDEO - ZenatiDavide : Coronavirus, l’allarme del sindaco di Gravina in Puglia: “Qui boom di contagi, in un giorno abbiamo avuto stessi nu… - zirconet : Certi individui non imparano mai. Non voglio esprimere qui alcun giudizio sul sindaco #Sala, ma se non ricordo male… - MagazzinoCdF : Deve fare proprio male al culo dichiarare #Genova ZONA ROSSA. #Genova #Covid_19 #Liguria #Coronavirus, nuove re… -