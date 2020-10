Coronavirus, il rapporto Gimbe: +95% di nuovi casi in una settimana. Cartabellotta: «Politica senza una strategia. Fallito il sistema di tracciamento» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (22 ottobre)È un peggioramento di tutti gli indicatori quello rilevato da Gimbe nel monitoraggio del 14-20 ottobre sul Coronavirus. I dati raccolti dalla fondazione mostrano, rispetto alla settimana precedente, un incremento esponenziale nel trend dei nuovi casi (68.982 contro 35.204) a fronte di un rilevante aumento dei casi testati (630.929 contro 505.940) e di un ulteriore netto incremento del rapporto positivi/casi testati (10,9% contro 7%). Negli ospedali, si registra un’impennata dei pazienti ricoverati con sintomi nell’ultima settimana: 8.454 contro 5.076. Mentre le terapie intensive sono passata da 514 a 870. Sono invece più che ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (22 ottobre)È un peggioramento di tutti gli indicatori quello rilevato danel monitoraggio del 14-20 ottobre sul. I dati raccolti dalla fondazione mostrano, rispetto allaprecedente, un incremento esponenziale nel trend dei(68.982 contro 35.204) a fronte di un rilevante aumento deitestati (630.929 contro 505.940) e di un ulteriore netto incremento delpositivi/testati (10,9% contro 7%). Negli ospedali, si registra un’impennata dei pazienti ricoverati con sintomi nell’ultima: 8.454 contro 5.076. Mentre le terapie intensive sono passata da 514 a 870. Sono invece più che ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus rapporto Coronavirus in Belgio, il ministro degli Esteri ricoverata in terapia intensiva

Con 10.539 decessi legati al coronavirus dall’inizio della pandemia, il Belgio è il secondo Paese al mondo che conta il maggior numero di morti in rapporto alla sua popolazione. Il tasso di ...

