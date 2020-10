Coronavirus, il professor Massimo Galli: “A Milano situazione fuori controllo” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Una lunga intervista del primario del Sacco di Milano, Massimo Galli, per spiegare la situazione attuale in Lombardia e nel resto d’Italia Una situazione davvero incredibile quella che si sta vivendo nuovamente in Italia. In Lombardia e in Campania l’emergenza Coronavirus è tornare ad essere sempre più pressante. E così Massimo Galli, primario dell’ospedale Sacco … L'articolo Coronavirus, il professor Massimo Galli: “A Milano situazione fuori controllo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 22 ottobre 2020) Una lunga intervista del primario del Sacco di, per spiegare laattuale in Lombardia e nel resto d’Italia Unadavvero incredibile quella che si sta vivendo nuovamente in Italia. In Lombardia e in Campania l’emergenzaè tornare ad essere sempre più pressante. E così, primario dell’ospedale Sacco … L'articolo, il: “Acontrollo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Coronavirus, Galli sull'impennata dei contagi: "Scuole c'entrano" Covid: Massimo Galli approva il coprifuoco nelle regioni, ma non esclude che a breve il governo debba ricorrere a un nuovo lockdown ...

I test sierologici non sono funzionali alla diagnosi di Covid-19, dunque non costituiscono uno strumento per la gestione clinica dei pazienti. Sono invece utili per indicare se un individuo è stato ...

