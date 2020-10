Coronavirus | il presidente dell’Ordine dei medici di Napoli | “Tracciamento saltato | con questa crescita non reggiamo altre due settimane”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 ottobre 2020) “Il sistema di tracciamento in capo alle Asl mi pare chiaramentee con questo tasso didei contagi nonneanche perdue settimane. Gli effetti dei provvedimenti di questi giorni avranno effetto troppo in là. Il dramma oggi non c’è ma il rischio concreto è che ci sia già domani. La popolazione dovrebbe essere in grado di imporsi da sola un lockdown eliminando le attività non necessarie”. Sono le parole di Silvestro Scotti,dell’Ordine deidi, che analizza la situazione emergenziale nel capoluogo campano. L'articolo, ildell’Ordine deidi: ...