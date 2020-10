Coronavirus: il Ministro degli Esteri belga in terapia intensiva (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’ex premier ed attuale Ministro degli Esteri belga, Sophie Wilmes, positiva al Coronavirus, è stata ricoverata in terapia intensiva. La sua portavoce ha reso noto che Wilmes è cosciente ed è in condizioni stabili. Con 10.539 decessi legati al Coronavirus dall’inizio della pandemia, il Belgio è il 2° Paese al mondo che conta il maggior numero di morti in rapporto alla sua popolazione. Il tasso di positività ha raggiunto il 16,3% su scala nazionale e il livello record del 24,5% nella regione di Bruxelles.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’ex premier ed attuale, Sophie Wilmes, positiva al, è stata ricoverata in. La sua portavoce ha reso noto che Wilmes è cosciente ed è in condizioni stabili. Con 10.539 decessi legati aldall’inizio della pandemia, il Belgio è il 2° Paese al mondo che conta il maggior numero di morti in rapporto alla sua popolazione. Il tasso di positività ha raggiunto il 16,3% su scala nazionale e il livello record del 24,5% nella regione di Bruxelles.L'articolo MeteoWeb.

