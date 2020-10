Coronavirus, il coprifuoco anche nella Regione Lazio, l’ordinanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Regione Lazio, come anche la Campania e la Lombardia, ha deciso, a causa dell’esponenziale aumento di contagi da Coronavirus, di tentare la strada del coprifuoco Cosa prevede l’ordinanza Allineamento con Lombardia e Campania per quanto riguarda il coprifuoco a causa del Coronavirus, Nicola Zingaretti, il governatore della Regione Lazio, ha firmato un’ordinanza che impone … L'articolo Coronavirus, il coprifuoco anche nella Regione Lazio, l’ordinanza proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 22 ottobre 2020) La, comela Campania e la Lombardia, ha deciso, a causa dell’esponenziale aumento di contagi da, di tentare la strada delCosa prevede l’ordinanza Allineamento con Lombardia e Campania per quanto riguarda ila causa del, Nicola Zingaretti, il governatore della, ha firmato un’ordinanza che impone … L'articolo, il, l’ordinanza proviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Coronavirus, coprifuoco anche nella regione Lazio: ecco l’ordinanza - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Lombardia multe fino a 3.000 euro per chi viola coprifuoco #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, la #Lombardia verso misure restrittive. Nella bozza della nuova ordinanza coprifuoco dalle 23 alle 5… - NonnaMaria15 : RT @laperlaneranera: Siamo in Emergenza Coronavirus però i Porti restano APERTI? IO mi dissocio davanti a tanta miseria di Contenuti ed Abu… - TerrinoniL : Coronavirus, oltre 26mila contagi in Francia e Regno Unito. Madrid si prepara al coprifuoco, lockdown parziale in R… -