Coronavirus, il contagio in azienda è infortunio: cosa rischia l'impresa (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus, il contagio in azienda è infortunio. Ecco cosa rischia l'impresa. ROMA – cosa rischia l'impresa in caso di contagio sul lavoro? Il Corriere della Sera in un articolo fa il punto della situazione, ricordando che un positivo in azienda è considerato infortunio. "Le norme vigenti – ha detto Rosario De Luca, Presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – non escludono la responsabilità penale del datore di lavoro, che vedrà riconosciuto il proprio comportamento lecito solo alla fine del relativo procedimento".

