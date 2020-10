Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 22 ottobre: nel Lazio 16 decessi e 1.251 i nuovi casi con oltre 21mila tamponi: 131 le persone in ... (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono 1.251 i nuovi casi di Coronavirus, a fronte di oltre 21mila tamponi effettuati, e 16 i morti registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione, Alessio ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono 1.251 idi, a fronte dieffettuati, e 16 i morti registrati nelnelle ultime 24 ore. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione, Alessio ...

